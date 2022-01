Sporting. Porro recuperado e Ugarte com alta médica

O Sporting contou com duas boas notícias no treino de quarta-feira, no dia em que o treinador Rúben Amorim testou positivo à Covid-19.

Pedro Porro está completamente recuperado de lesão e já integrou a sessão de trabalho, tal como Manuel Ugarte, que terminou o período de isolamento depois de ter estado infetado.

O internacional espanhol está fora das opções desde o jogo frente ao Boavista, a 11 de dezembro, quando sofreu uma tendinopatia na coxa direita.

Fora das opções continuam Jovane Cabral, ainda lesionado, Bruno Tabata e Gonçalo Inácio, que continuam em isolamento.

O Sporting volta a treinar na quinta-feira de manhã, em Alcochete, para preparar o jogo frente ao Santa Clara, na próxima sexta-feira nos Açores, às 18h30, jogo com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.