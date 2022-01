Rúben Amorim testa positivo à Covid-19

Rúben Amorim, treinador do Sporting, está infetado com a Covid-19, confirmou a Renascença.

O técnico dos leões terá de cumprir isolamento de sete dias, pelo que falhará os próximos dois jogos do Sporting: na sexta-feira, frente ao Santa Clara, e contra o Leça, para a Taça de Portugal, na próxima terça-feira.

O Sporting tem tido casos de Covid-19 desde dezembro. Gonçalo Inácio testou positivo na terça-feira. No total, são agora quatro infetados, para além de Manuel Ugarte e Bruno Tabata, estão ainda em isolamento, mas devem regressar em breve às opções.

Antes, Tiago Tomás, Paulinho, Ricardo Esgaio e Coates já estiveram infetados.

Esta é a segunda vez que o treinador do Sporting está infetado com Covid-19. Rúben Amorim foi um dos casos positivos do surto do Sporting no início da temporada 2020/21.

