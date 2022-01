Taça de Portugal. Leça-Sporting muda para Paços de Ferreira

A receção do Leça ao Sporting, a contar para os quartos de final da Taça de Portugal, muda de estádio e vai jogar-se em Paços de Ferreira.

A decisão foi anunciada pelo Leça, nas redes sociais, e justificada com as "exigências de segurança" da Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência do Desporto para a partida, considerada de "alto risco".

"Não será possível organizar [o jogo com o Sporting] em Leça da Palmeira. A partida será realizada no Estádio Capital do Móvel”, lê-se na nota do único representante do Campeonato de Portugal nos "quartos".

O Leça recebe o Sporting a 11 de janeiro, próxima terça-feira, às 20h45. Relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.