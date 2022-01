Dois anos de Rúben Amorim na I Liga. "Irá por essa Europa fora"

Rúben Amorim completa, esta terça-feira, dois anos desde que se estreou na I Liga, com uma vitória por 7-1 em casa do Belenenses SAD, ao serviço do Sporting de Braga.

Desde esse jogo, Amorim leva 70 jogos orientados no principal escalão do futebol português, com 54 vitórias, 13 empates e apenas três derrotas. A percentagem de jogos ganhos por Ruben Amorim é de 77%. Só Jimmy Hagan e Bella Guttmann fizeram melhor no arranque e já lá vão mais de 50 anos.

Luís Filipe, antigo companheiro de equipa e amigo pessoal do atual treinador do Sporting, acredita no sucesso do treinador, que o levará a trilhar outros caminhos na Europa.

"O que ele está a fazer no Sporting não deixa ninguém indiferente e muito menos os clubes de topo europeu. Acredito que, mais ano menos ano, irá por essa Europa fora. Pelo que conheço dele, acredito que terá uma excelente carreira a nível internacional. Não sei quando, mas isso também não é o mais importante", diz, em entrevista a Bola Branca.

O antigo jogador olha com satisfação para o registo de Rúben Amorim, mas considera que o importante é continuar a acrescentar vitórias à estatística.

"São excelentes números mas são apenas números. Vale o que vale e há que trabalhar e ganhar jogos para que esses números continuem a fazer sentido. Mas vejo esses registos com muito agrado", refere.