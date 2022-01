O Sporting informou, esta segunda-feira, que rescindiu contrato com Shen Menglu, contratada para a equipa feminina no início da época.

A avançada chinesa, de 19 anos, dividiu o seu tempo entre as equipas B, com três golos num jogo, e principal, com dois jogos, no meio ano em que representou o Sporting. Não foi dada razão para a rescisão.

A SAD do clube leonino agradece a Shen Menglu pelo contributo e "deseja-lhe as maiores felicidades pessoais e profissionais".