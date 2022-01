Reforços no Sporting "só mesmo se sair alguém", defende Saleiro

Carlos Saleiro, antigo avançado do Sporting e hoje em dia agente de jogadores, acredita que a estabilidade no plantel leonino é evidente e não há, por agora, necessidade de reforços em Alvalade.

"O Sporting tem estado muito bem em todas as competições. Está a ser mais uma temporada espetacular, sob o comando de Rúben Amorim e de toda a estrutura. No campeonato, está no primeiro lugar com os mesmos pontos do FC Porto e apurou-se para os oitavos de final da Liga dos Campeões. Está na 'final four' da Taça da Liga e nos quartos de final da Taça de Portugal e, na minha opinião, não tem necessidade de se reforçar", refere, em Bola Branca.



Um mercado de janeiro com "pequenos ajustes" no plantel. Foi assim que o treinador do Sporting, Rúben Amorim, se referiu à possibilidade de existirem mexidas no grupo leonino, durante este mês.

Bragança no radar do Newcastle

Daniel Bragança, médio de 22 anos que Rúben Amorim já utilizou esta temporada em 22 jogos, nas quatro competições, está a ser observado pelo Newcastle, de Inglaterra.

Uma saída é possível e só se alguma venda se concretizar, Carlos Saleiro admite que o Sporting tenha de se reforçar, o que não implica necessariamente gastar muito dinheiro.