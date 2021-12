As eleições no Sporting estão marcadas para dia 5 de março de 2022.

O anúncio surge no jornal do clube, que está esta quinta-feira nas bancas.

A Assembleia Geral Eleitoral vai decorrer no Pavilhão João Rocha, entre as 9h00 e as 20h00.

Os estatutos dos leões obrigam a que o ato eleitoral decorra entre 1 de março e 30 de abril.

Neste momento há uma candidatura oficializada: Nuno Sousa. É ainda muito provável a recandidatura de Frederico Varandas e outras listas se perfilam.