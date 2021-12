Sporting faz último treino de 2021 com cinco baixas

O Sporting voltou aos treinos esta manhã, horas depois da vitória por 3-2 frente ao Portimonense, com cinco indisponíveis.

No último treino de 2021, os titulares fizeram apenas trabalho de recuperação, enquanto os restantes treinaram normalmente.

Jovane Cabral, Zouhair Feddal e Pedro Porro continuam entregues ao departamento médico, e Manuel Ugarte e Bruno Tabata, a cumprir isolamento, ainda infetados por Covid-19.

Rúben Amorim deu três dias de folga ao plantel. O próximo treino está marcado para 3 de janeiro.

O próximo jogo do Sporting é a 7 de janeiro, em casa do Santa Clara, para a 17ª jornada a I Liga, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.