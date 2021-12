Sporting com "esperança de bicampeonato" após 11 vitórias seguidas

O momento atual do Sporting, com 11 vitórias seguidas no campeonato, dão a esperança de um bicampeonato, o que não acontece desde a década de 50, quando os leões venceram quatro títulos seguidos entre 1950 e 1954.

Francisco Barão foi jogador do Sporting na década de 70 e 80 e recentemente orientou a equipa B e sub-23 dos leões. O treinador, hoje com 64 anos, confia que Rúben Amorim pode levar o clube novamente ao título.

"Ele trouxe a capacidade de vencer muitas vezes seguidas ao Sporting, o que já não acontecia há muitos anos. Esta forma como encaram e resolvem os jogos, mesmo nas adversidades, deixam-nos essa esperança, sem dúvida nenhuma. É um dos grandes desejos de quem está no Sporting, que é fazer o bicampeonato", disse, à Renascença.

O Sporting tinha apenas jogadores com menos de 23 anos no banco de suplentes na vitória por 3-2 frente ao Portimonense. Para Francisco Barão, treinador que já integrou a pirâmide técnica do Sporting, Amorim está a ganhar a aposta na juventude.

"Nós treinadores temos a mania de nos fazer valer dos jogadores mais experientes quando as coisas não estão a correr bem. Ele faz o contrário. Quando complica, lança mais miúdos e programa tudo para que eles tenham um crescimento muito grande", analisa.

Paulinho "joga tanto"

O internacional português Paulinho foi a grande figura da vitória frente ao Portimonense, com o seu primeiro "hat-trick" com a camisola do Sporting. Para Barão, Paulinho não vale só pelos golos.

"A ver o jogo só dizia que este Paulinho joga tanto. Não só o que joga, como o que traz à equipa. Infelizmente não tem conseguido fazer muito golos, mas não só de golos vive um avançado. Esperam-se golos dele, mas cria imensas situações para os colegas marcarem. É um Paulinho dentro do que o Rúben queria e se começar a fazer golos, muito melhor ainda", diz.