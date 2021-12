Rúben Amorim. Jogo com Portimonense “como se fosse uma final”

O treinador do Sporting elogia o Portimonense, alerta para Nakajima e considera que partida de Alvalade é “como se fosse uma final”.

"O jogo mais difícil vai ser com o Portimonense, joga muito bem, tem mais pontos fora do que em casa. Podem jogar com três defesas ou com quatro e isso muda um pouco a nossa preparação para o jogo. Os jogadores estão preparados. O Nakajima tem sido um jogador muito importante, temos de ter atenção porque pode criar-nos muitos problemas. Olhamos para o Portimonense como se fosse uma final, temos de vencer o jogo”, referiu Rúben Amorim.

O técnico dos leões acrescentou: “Em relação ao Portimonense, vamos ver se estamos inspirados, se tivermos penso que vamos fazer um bom jogo e vamos ganhar."

Questionado sobre o regresso dos jogadores que têm estado afastados por lesão, Amorim confirmou que "Vinagre já está a treinar connosco mas ainda não está pronto para treinar”.

“O Jovane está muito melhor, até já o vejo com melhor cara. Estão num bom caminho, contra o Santa Clara haverá novidades. O Tiago Tomás regressou, é uma boa notícia e vai mexer com o jogo”, referiu.

Rúben Amorim comentou os elogios à força defensiva do clube: "Temos defendido bem como equipa, estamos habituados a trabalhar e isso ajuda em altura de maior aperto em alguns jogos".