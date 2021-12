Rúben Amorim e a saída de Jesus. “Pode acontecer com qualquer clube”

O treinador do Sporting comentou a saída de Jorge Jesus do Benfica, “normalizando” a situação.

"Faz parte do futebol. Não tenho muito a dizer. Temos de nos focar na nossa casa, pode acontecer com qualquer clube e em qualquer situação. Quando não há resultados tudo aparece", referiu Rúben Amorim.

Já sobre o clássico FC Porto - Benfica da próxima quinta-feira, o técnico dos leões deixou a sua perspetiva, realçando, no entanto, que o essencial é a vitória do Sporting.

"Obviamente que o mais importante é o nosso jogo. Ganhando mantemos a nossa posição. Depois se existir um empate ficamos em primeiro lugar, com a vitória do FC Porto ficamos com mais sete pontos que o Benfica e se o Benfica vencer são três pontos de avança em relação ao FC Porto", referiu.

Amorim não tem dúvidas: "Temos de ganhar ao Portimonense, uma equipa que foi vencer ao Estádio da Luz [0-1]. Os cenários sempre positivos desde que consigamos a vitória, esse tem de ser o foco. Na minha opinião, quem está mais tranquilo, com mais calma em redor, colhe melhores resultados", concluiu.