Rúben Amorim. Jogadores do Sporting é que foram "os treinadores do mês"

Rúben Amorim recebeu, esta quinta-feira, o prémio de treinador do mês, relativo a outubro e novembro, e dedicou-o aos jogadores do Sporting.

"Com o pouco tempo de treino que tivemos nestes meses, foram eles, muitas vezes, o treinador dentro do campo. Foram eles que mudaram os jogos quando estava mais complicado. Foram eles os treinadores do mês", declarou o treinador do Sporting ao canal de YouTube da Liga.

Rúben Amorim expressou, ainda, esperança de voltar a receber o prémio de treinador do mês por dezembro: "É sinal de que ganhámos os jogos."

O técnico conduziu o Sporting a cinco vitórias nos cinco jogos disputados em outubro e novembro, com oito golos marcados e um sofrido.

Amorim recebeu 36,51% dos votos, superando a concorrência dos compatriotas Sérgio Conceição, do FC Porto, que reuniu 22,22% das preferências, e Paulo Sérgio, do Portimonense, com 11,90% dos votos.