Sporting luta pelos quartos de final no reencontro de Rúben Amorim com o Casa Pia

O Sporting, que divide a liderança da I Liga com o FC Porto, vai defrontar o quarto classificado do segundo escalão, a partir das 20h45, num encontro que vai ser arbitrado por Rui Costa, da associação do Porto.

A visita dos leões ao Estádio Pina Manique, em Lisboa, vai promover o regresso do treinador Rúben Amorim à casa onde se estreou como treinador, em 2018/19, então no Campeonato de Portugal.

Quarto escalão volta ao "top-8"



Na véspera do jogo grande da ronda, o clássico entre FC Porto e Benfica, será também apurado para os quartos de final um representante do Campeonato de Portugal, atual quarto escalão do futebol português, o vencedor do embate entre Leça e Paredes, agendado para as 14h00.

Não havia um clube do quarto escalão aos oito finalistas da prova "rainha" desde a edição 1999/00, quando o Dragões Sandinenses, então na III Divisão, perdeu nos "quartos", por 3-0, na visita ao Sporting.

O Leça, que conta quatro presenças no principal escalão, uma em 1941/42 e as restantes entre 1995 e 1998, lidera atualmente a Série C do Campeonato de Portugal, com os mesmos 25 pontos do histórico Salgueiros. Chegou a esta fase depois de eliminar os primodivisionários Arouca (2-1 nas grandes penalidades, após 1-1) e Gil Vicente (1-0).