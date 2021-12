Nuno Sousa promete Sporting mais perto dos sócios e menos do negócio

Nuno Sousa quer um Sporting mais próximo dos sócios e menos do negócio.

Em entrevista a Bola Branca, o gestor, que é o primeiro candidato assumido às eleições do emblema de Alvalade, avança as primeiras linhas da sua candidatura sem fazer promessas imediatas.

"Não vamos prometer títulos só porque soa bem, prometemos é fazer tudo dentro daquilo que são linhas de uma gestão muito rigorosa, sem esquemas e cedências a poderes instituídos, para dar condições a todos os atletas do Sporting no diversos desportos, que necessitem para entrar em competição com um único objetivo, vencer", sublinha.

Nuno Sousa recupera a máxima "sem sócios não há clube", do "eterno presidente" João Rocha: O sócio será o "principal foco de dedicação" da candidatura, pelo caminho "para um Sporting de futuro."

"Queremos um clube mais das pessoas, mais próximo. Queremos uma direção mais próxima dos sócios, e menos daquilo que é o negócio. Queremos um compromisso mais forte com os sócios, com os atletas, com os funcionários e esse compromisso irá ser explanado em onze pilares principais, que irão ser divulgados a seu tempo", afirma.