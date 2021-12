Covid-19. Esgaio recebe alta a tempo do Casa Pia-Sporting

Ricardo Esgaio teve alta e é opção para a visita do Sporting ao Casa Pia, a contar para os oitavos de final da Taça de Portugal, segundo "O Jogo".

O defesa esteve infetado com Covid-19, ainda que sem sintomas, de acordo com Rúben Amorim, mas está recuperado. Entretanto, falhou as visitas a Penafiel, na Taça da Liga, e ao Gil Vicente, para o campeonato.

O Sporting defronta o Casa Pia às 20h45, no Estádio Pina Manique, na disputa pelos quartos de final da Taça de Portugal. Jogo com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.