Sporting. Neto castigado com dois jogos

O defesa Luís Neto, do Sporting, foi punido com dois jogos de suspensão pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Em causa a expulsão do jogador em Barcelos depois de agressão ao avançado Fran Navarro.

Quem também foi expulso foi o médico dos leões. João Pedro Araújo viu ser-lhe instaurado um processo disciplinar.

O Sporting terá também de pagar uma multa no valor de 2420 euros, por comportamento incorreto dos adeptos.

Dentro das quatro linhas, a equipa de Alvalade venceu o Gil Vicente por 3-0.

Também Guilherme Schettine vai ser baixa do Vizela para as próximas duas partidas. O avançado brasileiro foi expulso diante do FC Porto.