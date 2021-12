Rúben Amorim quer avançar na Taça para "manter as boas memórias" do Casa Pia

Rúben Amorim quer vencer o Casa Pia e avançar para os quartos de final da Taça de Portugal não só pela responsabilidade que o Sporting tem de impor a lei do mais forte, mas também porque quer conservar as boas memórias que tem do clube onde começou a carreira de treinador.

Na conferência de imprensa de antevisão do reencontro, esta terça-feira, o técnico leonino admitiu que Pina Manique "é um lugar muito especial".

"É onde comecei a minha carreira como treinador. Quero manter as minhas boas recordações de Pina Manique, por isso temos de ganhar. Se não ganharmos torna-se tudo um pesadelo", assinalou.

O Sporting espera "grandes dificuldades" diante do Casa Pia, uma equipa "preparada e sem nada a perder, num campo muito característico":

"Temos de ser muito sérios. Temos de entrar em campo sabendo que podemos perder. Senão, podemos perder esta eliminatória, o que será um problema. Temos de assumir a nossa responsabilidade. Temos melhores jogadores, portanto, mesmo jogando fora, temos de ganhar."

Poupanças, não. "Sangue fresco"

Rúben Amorim confirmou que vai injetar "sangue fresco, gente com fome" na equipa, com "zero facilitismo". "Não vai haver poupança nenhuma. Vai jogar a melhor equipa para vencer o jogo", sublinhou.

Ricardo Esgaio, recuperado da Covid-19, deverá estar apto para o jogo.

O Sporting defronta o Casa Pia na quarta-feira, às 20h45, no Estádio Pina Manique, a contar para os "oitavos" da Taça de Portugal. Jogo com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.