"Este Sporting não tem comparação", diz treinador que eliminou leões na Taça

Vasco Matos, treinador que eliminou o Sporting da Taça de Portugal em 2019/20, com o Alverca, e vai reencontrar os leões na quarta-feira, como adjunto do Casa Pia, nos oitavos de final da "prova rainha", diz que a equipa de Rúben Amorim "não tem comparação" com a de Silas.

Em entrevista a Bola Branca, Vasco Matos salienta que "o desafio é igual", pois "defrontar ao Sporting é sempre difícil, mas muito aliciante". Este Sporting é campeão nacional, ao contrário do de Silas, que terminou o campeonato no quarto lugar, no entanto, o Casa Pia também está num escalão diferente do Alverca: luta para subir à II Liga, ao passo que, na altura, os ribatejanos militavam no Campeonato de Portugal.

"É uma oportunidade para mostrarmos o nosso trabalho. É um Sporting difícil. Não vou comprar com o Sporting do Silas, porque não tem comparação, nem tem comparação o Casa Pia com o Alverca. É um jogo difícil, um Sporting forte. Mas acreditamos muito no que podemos fazer. É um jogo, 90 minutos. Temos as nossas armas e acreditamos muito no nosso trabalho", salienta o treinador adjunto dos casapianos.

Reencontros felizes

Para Vasco Matos, esta relação com o Sporting "é já de longa data": foi formado, como jogador, em Alcochete, chegou a representar a equipa B e, como treinador, vai defrontar os leões na Taça pela segunda vez:

"É muito importante para quem está nos escalões inferiores poder ter esta oportunidade de defrontar um clube grande. é super motivante para todos nós. É um jogo importante, é Taça. É sempre uma festa."

Apesar do fator emocional e de a Taça ser uma festa, Vasco Matos salienta que o Casa Pia "não pode olhar para o jogo como um prémio".

"[Tem de olhar] como oportunidade de ganhar e crescer, e percebermos a que nível estamos. Vamos defrontar o campeão nacional. É contra os melhores que gostamos de jogar", assinala o adjunto de Filipe Martins.

O Casa Pia-Sporting, jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal, realiza-se na quarta-feira, às 20h45, em Pina Manique. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.