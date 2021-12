Rúben Amorim: "Gil Vicente vai ser um dos jogos mais difíceis até ao momento"

Rúben Amorim, treinador do Sporting, quer vencer em Barcelos, casa do Gil Vicente, equipa que reconhece que vive um grande momento de forma e onde o técnico espera ter um dos jogos mais difíceis da temporada até agora.

"Vai ser um jogo muito difícil, estão num grande momento de forma, são muito bem orientados. Mas também estamos num bom momento, vai ser um jogo divertido. No ano passado adaptou-se a nós com linha de cinco, não acredita que façam isso agora. Vai ser um dos jogos mais difíceis da época até ao momento. Queremos continuar a vencer para manter a posição", disse, em conferência de imprensa.

Depois do jogo em Penafiel, em que os leões venceram por 1-0 e Amorim deixou reparos à equipa, o treinador espera outra atitude.

"Com o Penafiel desligamos um bocado e passamos dificuldades, com o Gil Vicente se formos iguais não vamos ganhar. Estamos preparados para o jogo", atira.

O Sporting tem menos dez golos do que o FC Porto e menos 15 do que o Benfica. O registo ofensivo não preocupa Rúben Amorim e recorda que sete dos golos das águias foram com a Belenenses SAD.

"Não me causa preocupação, Porto e Benfica atacam muito bem. Benfica tem sete com o Belenenses SAD, não o digo como provocação, é um facto. Temos de melhorar, olhar para os bons exemplos do campeonato. Nós temos o outro lado, sofremos menos. Comparando o ano passado, criamos muito mais oportunidades, controlamos muito melhor os jogos, não defendemos tanto tempo. Estamos mais equipa, temos de marcar mais", atira.

O Gil Vicente-Sporting joga-se às 20h30 deste sábado, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.