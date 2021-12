Ricardo Oliveira candidato à presidência do Sporting, mas há dúvidas quanto ao "timing"

O sócio e acionista da SAD Ricardo Oliveira deverá ser candidato à presidência do Sporting e será o primeiro rival anunciado de Frederico Varandas nas eleições do próximo ano. A notícia foi avançada pelo "Record".

O gestor de 51 anos é o presidente da Federação Portuguesa de Padel desde 2012 e integrou a lista de Dias Ferreira nas eleições leoninas de 2018. A seu lado esteve também Braz da Silva que, em declarações a Bola Branca, não duvida da sua capacidade, mas discorda do "timing" escolhido para concorrer.

"Tenho a certeza que seria um excelente presidente do Sporting apesar de divergir no 'timing'. Disse-lhe isso. Tem uma grande capacidade de trabalho, é um gestor fantástico, abnegado e tem um amor imenso ao Sporting, que lhe foi transmitido pelo pai, que foi presidente do Sporting de Luanda. É de uma seriedade e honestidade a toda a prova e tem um currículo de sucesso, pelo seu trabalho na Federação de Padel", explica.

Ricardo Oliveira já tinha afirmado, em outubro em declarações à Renascença, que não descartava a possibilidade de se candidatar, explicando as suas críticas à atual direção.

Braz da Silva entende que o bom momento do Sporting, com três títulos conquistados em 2021 e o primeiro campeonato desde 2002, deverão levar à reeleição de Frederico Varandas.

"Há uma máxima no futebol que é equipa que ganha não se mexe. É incontornável que para a grande maioria dos adeptos não interessa quem tem razão, interessa o estado do Sporting no campeonato e nas provas europeias. Ponto", afirma.