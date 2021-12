José Eduardo. “Sporting tem de ter alternativas” a TT e Paulinho

O antigo defesa José Eduardo considera que o Sporting tem capacidade e qualidade no plantel para ultrapassar a ausência certa de Tiago Tomás e a eventual falta de Paulinho, ambos infetados com Covid-19.

“Ficam dois problemas, mas a verdade é que um clube como o Sporting tem de ter alternativas. O Paulinho já não pôde alinhar no último jogo e o Sporting apresentou uma solução, portanto é isso que vai acontecer. Infelizmente estamos nestes tempos de pandemia, em que é possível haver contágios, mas os clubes têm de responder e têm de ter capacidade. Por isso é que uma equipa não é constituída só por 11 jogadores, têm de ter sempre jogadores capazes de responder em todo o tipo de necessidades”, disse o ex-jogador leonino.

Ainda há dúvidas sobre a presença de Paulinho. O ex-avançado do Braga termina o isolamento no dia da partida contra o Gil Vicente. Se tiver alta médica poderá ser opção para a partida.

Em declarações a Bola Branca, José Eduardo considera que, pelo menos para já, os casos de Covid no Sporting não são especialmente preocupantes. Para além disso, todos os jogadores do plantel têm de estar preparados para jogar.

“Todos os treinadores do mundo vão dizer que o plantel é pouco extenso, porque nunca estão satisfeitos com aquilo que têm. Mas a verdade é que há um plantel de 26 jogadores disponíveis e que têm de estar preparados para estas eventualidades. Desde que sejam bons profissionais, que treinem tão bem, ou mais, do que aqueles que são normalmente titulares, estarão com capacidade para corresponder. Isto faz parte da competição, mas será dos clubes que não estejam preparados para responder a este tipo de situações, que são excecionais, mas não assim tanto”.

Eduardo aproveita para comentar a situação de Sarabia, avançado internacional espanhol que está emprestado ao Sporting pelo PSG.

O comentador reconhece que será difícil manter o jogador no plantel de Rúben Amorim, mas “tudo é possível”.

“O Sarabia dificilmente terá lugar no PSG e, portanto, é uma questão da oferta. E se a oferta satisfizer o PSG. Não esqueçamos que há boas relações entre o PSG e o Sporting, devido ao que aconteceu com o Nuno Mendes, e isso é sempre um elemento positivo. Vamos aguardar”.

O próximo adversário da equipa de Alvalade na I Liga é o Gil Vicente. Segundo José Eduardo, a equipa de Barcelos tem “bom futebol”, mas “o Sporting reúne favoritismo”.