Gil Vicente quer aproveitar bom momento para vencer Sporting "quase sem erros"

Ricardo Soares, treinador do Gil Vicente, quer aproveitar o bom momento de forma da equipa de Barcelos para vencer o Sporting em casa.

A equipa gilista não perde há cinco jornadas no campeonato, venceu os últimos dois jogos, e subiu ao oitavo lugar da tabela classificativa, apenas acinco pontos do Braga, que é quarto classificado.

"O Gil está a viver esse momento, via a equipa a crescer e sabia que os resultados iriam saltar à vista de todos. Este é um bom momento para nós, acho que a equipa ainda pode crescer muito mais. O Sporting tem outra responsabilidade, mas queremos fazer um bom jogo. Acho que vai ser uma grande partida, com duas equipas a jogar para vencer", disse, em conferência de imprensa.

O treinador do Gil Vicente considera que o Sporting é uma equipa "quase sem erros".

"A melhor característica que vejo no Sporting é saber gerir os momentos, é uma equipa matreira, que pressiona quando tem de ser. E mesmo quando as coisas não estão a correr bem, há sempre uma jogada individual, uma bola parada a resolver. Tem uma equipa com muitas valências, que a torna quase sem erros", analisa.

Ricardo Soares faz um "raio-x" ao Sporting, recorda que os leões ainda estão invictos nas provas internas: "Ainda não perderam. São bem orientados e entendem bem os vários momentos do jogo. Conseguem jogar alto e baixo, com e sem bola e as bolas paradas são do conhecimento de toda a gente", termina.

O Gil Vicente-Sporting joga-se neste sábado, às 20h30, no Estádio Municipal de Barcelos, jogo com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.