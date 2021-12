Tiago Tomás está "a procurar o seu espaço no futebol profissional"

Luís Martins, que trabalhou com Tiago Tomás na formação do Sporting, considera que o avançado português, de 19 anos, encontra-se ainda em processo de consolidação como futebolista profissional.

Fez o golo decisivo no jogo com o Penafiel e prepara-se para ser, de novo, aposta de Rúben Amorim diante do Gil Vicente, no sábado. "TT" não marcava há sete jogos, algo que não preocupa Luís Martins.

"É um jovem que está a procurar o seu espaço no futebol profissional, mas já teve um papel preponderante no plantel do Sporting na época passada. Pode, agora, aproveitar a conjuntura atual e ter boas oportunidades para dar mais passos e consolidar o seu estatuto", refere o treinador, em entrevista a Bola Branca, numa alusão à densidade competitiva em dezembro e ao facto de Paulinho ter testado positivo à Covid-19.



"TT" e Paulinho são compatíveis



Paulinho prepara o seu regresso, assim que tiver teste negativo. Para Luís Martins, ter o ex-Braga e "TT" em simultâneo é perfeitamente possível.

"Isso já aconteceu. Apesar de o Tiago Tomás ser visto por muitos como uma boa alternativa ao Paulinho, a verdade é que podem jogar os dois. O Paulinho não é tão versátil, mas é mais construído a nível de futebol profissional e apresenta rendimento. O Tiago pode jogar nas alas ou como segundo avançado. Não são, de todo, incompatíveis. Vai depender das escolhas do treinador e dos adversários", acrescenta.

Premier League à espera de "TT"?



Tiago Tomás já foi alvo da cobiça de clubes ingleses. Luís Martins recusa definir o melhor momento para uma eventual saída para o estrangeiro.

"Não são avaliações fáceis de fazer, embora eu tenha ouvido muitas versões sobre a construção da carreira dos jogadores e o que é fundamental nesse processo. O Tiago Tomás tem tido uma boa progressão e o que acontecerá a seguir vai depender do que ele fizer. O seu futuro será bom", afiança o antigo treinador do avançado.

Tiago Tomás, de 19 anos, afirmou-se como peça importante na equipa principal do Sporting na temporada passada. Em quase duas épocas completas, ao todo, leva 61 jogos e nove golos de leão ao peito.