Rúben Amorim eleito melhor treinador de outubro e novembro

Rúben Amorim venceu o Prémio Vítor Oliveira - Treinador do Mês da I Liga referente a outubro e novembro.

O técnico português conduziu o Sporting a cinco vitórias nos cinco jogos disputados no período em causa, com oito golos marcados e um sofrido.

Amorim recebeu 36,51% dos votos, superando a concorrência dos compatriotas Sérgio Conceição, do FC Porto, que reuniu 22,22% das preferências, e Paulo Sérgio, do Poritmonense, com 11,90% dos votos.

O Sporting tem dominado os prémios de outubro e novembro. Adán venceu o de melhor guarda-redes, Coates o de melhor defesa e Matheus Nunes o de melhor médio. O "intruso" é Luis Díaz, do FC Porto, que foi eleito melhor avançado do campeonato no período compreendido.