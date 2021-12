Vítor Silva elege Rúben Amorim como o treinador da estabilidade

“É um Sporting com uma estabilidade completamente diferente desde que o Rúben Amorim assumiu a equipa. Obviamente que tem de haver mérito da estrutura, porque afinal foram eles que o quiseram”, mas na opinião do antigo jogador, “Rúben Amorim tem de ser um grandíssimo treinador a todos níveis”, na medida em que provou “saber lidar com os jogadores, mesmo após o desaire do ano passado com o Lask e, este ano, com o Ajax”.

“Tem um excelente plantel. Apostou forte para subir e este é um jogo em que pode demonstrar as capacidades que tem”. Em todo o caso, não deixa reconhecer natural favoritismo do lado leonino.

“Devido à mentalidade que tem apresentado em todos os jogos, será difícil. O Sporting é muito competitivo, independentemente do onze que entre em campo será uma equipa determinada em ganhar. Será muito difícil para o Penafiel”, conclui.

O Penafiel-Sporting está marcado para esta terça-feira, às 20h15, no Estádio Municipal 12 de Abril. As contas da Taça da Liga estão muito complicadas para o Penafiel. Devido à derrota com o Famalicão (5-0) e contando com a vitória do Sporting sobre os minhotos (2-1), os durienses têm de vencer os leões por uma diferença mínima de nove golos, para conquistarem lugar na "final four".

O Sporting precisa de empatar ou vencer para conseguir a qualificação. Caso se verifique uma vitória do Penafiel, por menos de nove golos de diferença, é o Famalicão que vence o grupo. Em causa, nesse caso, estaria a diferença de golos, como critério de desempate entre as três equipas, que ficaram com três pontos.