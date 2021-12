Rúben Amorim chama avançado de 16 anos

O jovem Rodrigo Ribeiro, avançado de 16 anos, está na lista de convocados de Rúben Amorim para a partida desta terça-feira contra o Penafiel para a Taça da Liga.

Foi o próprio jogador a dar conta da novidade nas suas redes sociais. A lista de convocados não foi divulgada.

Os leões não têm Paulinho (infetado com Covid-19) e Jovane (com lesão no joelho esquerdo) e, por isso, Rúben Amorim decidiu chamar o jovem avançado que tem alternado entre a equipa de juniores e os Sub-23.