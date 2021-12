Matheus Nunes, melhor médio da I Liga em outubro e novembro

Matheus Nunes venceu o prémio de melhor médio da I Liga referente ao período compreendido pelos meses de outubro e novembro.

O internacional português do Sporting, de 23 anos, recebeu 32,54% dos votos dos treinadores principais do campeonato. Superou os compatriotas André Franco, do Estoril, que reuniu 13,49% das preferências, e João Mário, do Benfica, que teve 7,94% dos votos.

Matheus Nunes ajudou o Sporting a vencer, com um só golo sofrido, os cinco jogos que disputou no período em questão - Moreirense, Vitória, Paços de Ferreira e Tondela -, tendo ainda feito uma vez o gosto ao pé.

O Sporting tem, para já, o pleno dos prémios de outubro e novembro. Adán venceu o de melhor guarda-redes e Coates o de melhor defesa.