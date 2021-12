Coates eleito melhor defesa da I Liga em outubro e novembro

Sebastián Coates foi eleito o melhor defesa da I Liga em outubro e novembro.

O central do Sporting recebeu 34,92% dos votos dos treinadores principais da prova. Superou a concorrência de Otamendi (Benfica), que reuniu 17,46% das preferências, e do companheiro de equipa Gonçalo Inácio, com 9,52% dos votos.

O Sporting venceu os cinco jogos que disputou em outubro e novembro, com Coates sempre a titular, e sofreu apenas um golo. O internacional uruguaio também fez a diferença na área contrária: marcou dois golos e fez uma assistência.

O bom rendimento defensivo do Sporting também valeu a atribuição do prémio de melhor guarda-redes a Antonio Adán.