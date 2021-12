Sporting. Ricardo Esgaio testa positivo à Covid-19

Ricardo Esgaio testou positivo à Covid-19 e é baixa no Sporting nos próximos 10 dias, confirmou a Renascença.

O lateral é o terceiro caso de infeção no plantel dos leões, depois de Sebastián Coates ter sido o primeiro caso, antes do dérbi frente ao Benfica e entretanto já considerado curado, seguido do avançado Paulinho.

Esgaio falha os próximos três jogos do Sporting, frente ao Penafiel, para a Taça da Liga, Gil Vicente, para o campeonato, e Casa Pia, para a Taça de Portugal.

O defesa de 28 anos leva 24 jogos esta temporada no Sporting, ainda não marcou e soma seis assistências.