Sporting-City traz duelo entre o "excelente" Guardiola e o "promissor" Amorim

Hugo Viana, diretor desportivo do Sporting, garante que os leões querem "competir" contra o Manchester City, nuns oitavos de final da Liga dos Campeões em que se destaca o duelo entre Pep Guardiola, um dos melhore treinadores do mundo, e a promessa Rúben Amorim.

"O Pep é considerado um dos melhores treinadores do mundo, se não o melhor. Pessoalmente, acredito que o Rúben irá chegar a esse patamar, neste momento está entre os mais promissores da Europa. Por isso, será um bom duelo, de certeza absoluta", afiançou Hugo Viana, esta segunda-feira, em declarações aos canais oficiais do Sporting, após o sorteio.

Hugo viana espera "um jogo complicado, como seria para todas as equipas", frente a um City para o qual, admite, falham adjetivos.

"Lidera a Premier League, fez uma fase de grupos [da Liga dos Campeões] espetacular. Se não é a melhor, está entre as duas ou três equipas que praticam melhor futebol na Europa. Tem um excelente treinador. Será um jogo extremamente competitivo, é assim que o vamos encarar. Provavelmente, o favorito é o City, mas iremos competir. E no final é que se verá o resultado", salientou o diretor desportivo do Sporting.

Dar experiência à juventude

Hugo Viana considera, ainda, que esta é uma oportunidade para ver os jovens competir num nível alto e cimentar o projeto do Sporting:

"É para isso que estamos aqui e que fizemos tudo para passar a fase de grupos. Será mais um patamar para cimentar o projeto com jogadores jovens. Vão arrecadar experiência neste tipo de embates. Estamos satisfeitos com a oportunidade de defrontar uma equipa como o City."

A primeira mão do duelo dos "oitavos" da Champions entre Sporting e Manchester City realiza-se a 15 de fevereiro, às 20h00, em Alvalade. O segundo jogo está marcado para 9 de março, à mesma hora, no Etihad.