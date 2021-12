Rúben Amorim quer vencer em Penafiel o primeiro assalto de uma semana decisiva

Rúben Amorim espera que o Sporting vença no terreno do Penafiel, na terça-feira, na última jornada da fase de grupos da Taça da Liga, de forma a começar com o pé direito uma semana de jogos decisivos.

O Sporting joga o apuramento para a "final four" da Taça da Liga em Penafiel, antes de visitar o Gil Vicente para o campeonato, quatro dias depois, e visitar o Casa Pia, nos oitavos de final da Taça de Portugal, passados novos quatro dias. Uma complicada sequência de oito dias que definirá o futuro da equipa de Rúben Amorim em duas frentes.

"Durante esta semana, vamos decidir se mantemos o nosso lugar [segundo, em igualdade com o líder] na Liga, se vamos à 'final four' [da Taça da Liga]e se continuamos na Taça de Portugal. Está nas nossas mãos. É a missão, o objetivo e, claramente, nossa responsabilidade chegar à 'final four'. Somos claros candidatos a vencer a Taça da Liga. O próximo passo é vencer em Penafiel e é isso que vamos tentar fazer", salientou Amorim, esta segunda-feira, em declarações à Sporting TV, de antevisão da terceira ronda da prova, em que os leões defendem título.

Obrigação de vencer, mesmo bastando o empate

O jogo em Penafiel é "perigoso" e, embora baste ao Sporting pontuar para seguir em frente, Rúben Amorim sublinhou que não espera outro resultado que não a vitória: "Somos o Sporting, temos de vencer."

O Penafiel é uma equipa motivada pela boa campanha na II Liga, em que segue no quinto lugar, e com "um treinador jovem e com muito boas ideias", que não deverá querer abdicar da bola frente ao Sporting:

"É bom para nós, porque o Penafiel vai querer jogar. O que temos de fazer é meter muita intensidade no jogo. A nossa divisão tem mais intensidade. Os nossos jogadores estão preparados, mesmo os que têm tido menos minutos, rodámos sempre a equipa. O que queremos é fazer um bom jogo. Se pudermos marcar cedo, melhor. Não sofrendo golos, estamos mais perto da vitória e é isso que vamos tentar fazer.

O Penafiel-Sporting realiza-se na terça-feira, às 20h15. Terá informações na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.