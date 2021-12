Sporting renova contrato de Palhinha

O internacional português está "focado em continuar a evoluir e em trabalhar para poder ajudar" os seus companheiros e alcançar "coisas boas tanto no presente como no futuro".

“É mais um objetivo cumprido, com muito mérito, esforço e sacrifício. É o meu sexto contrato desde que cheguei ao Sporting CP com 17 anos. Já lá vão quase dez anos e a verdade é que o tempo passa a correr. Sempre acreditei, mas jamais esperei fazer este trajecto. A renovação é o reconhecimento por parte da estrutura do meu valor e trabalho”, começou por dizer aos meios de comunicação Leoninos, admitindo estar a viver “os melhores momentos da carreira”, declarou João Palhinha, ao site do clube.

O Sporting anunciou a renovação de contrato com João Palhinha, que fica agora ligado até 2026, mais um ano do que o anterior vínculo.

Palhinha destaca o papel da equipa técnica liderada por Rúben Amorim na sua evolução..

“O mister Rúben Amorim tem sabido retirar sempre o melhor de mim, é também graças a ele e ao presidente Frederico Varandas que consegui alcançar este objetivo. Tenho de agradecer ao mister e à estrutura pela confiança depositada em mim. A única coisa que posso fazer agora é continuar a retribuir com todo o meu esforço e empenho dentro das quatro linhas. Desde que cheguei sempre fui um profissional exemplar e dei tudo por este Clube”, considerou.

Formado no Sporting, Palhinha afirmou-se na equipa principal depois de duas temporadas de empréstimo ao Sporting de Braga. Foi peça importante no título da temporada passada, com 38 jogos disputados.

As boas exibições de Palhinha levaram o médio defensivo à seleção, onde esteve na fase final do Euro 2020. Esteve associado à saída no verão, mas ficou no Sporting.

Rúben Amorim já tinha praticamente confirmado a renovação em conferência de imprensa, esta tarde. O treinador fala em "recompensa" para o jogador, uma vez que ainda tinha quatro época de contrato.

"O Palhinha ainda tem muitos anos de contrato. O que estamos a fazer é reforçar o contrato dele porque ele merece e é de louvar que a estrutura do clube esteja a fazer isto, mesmo tendo o jogador seguro por vários anos. Isto demonstra que estamos atentos a quem trabalha e mesmo que tenham contratos longos fazemos melhorias", disse.