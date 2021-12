Rúben Amorim sabe quem quer evitar no sorteio dos "oitavos" da Champions

O Sporting ficou em segundo lugar e pode defrontar os vencedores dos grupos: Manchester City, Liverpool, Real Madrid, Bayern de Munique, Manchester United, Lille e Juventus são os possíveis adversários do Sporting.

"Vamos como 'outsiders' nas 16 melhores equipas, mas vamos à luta como sempre fomos. Tenho uma ideia do que não queria mesmo apanhar, mas não vou dizer, porque pode ter um efeito negativo na equipa. Vamos muito na esperança e no acreditar", começou por dizer, em conferência de imprensa.

Rúben Amorim, treinador do Sporting, assume que os leões não partem como favoritos para os oitavos de final da Liga dos Campeões.

Treinador só pensa em continuar no Sporting

Boavista com casa cheia

O Sporting recebe o Boavista neste sábado, às 20h30, e Amorim assume que o jogo será complicado frente a uma formação que utiliza o mesmo sistema.

"A equipa está muito bem, todos estão confiantes e preparados para o jogo, com um treinador que nos dá sempre muitos problemas, trabalha no mesmo sistema e conhece bem os nossos movimentos. Estamos preparados, conhecemos bem o Boavista. São sempre jogos difíceis depois das competições europeias, mas temos casa cheia e queremos jogar bem e manter o entusiasmo das pessoas", disse.

Paulinho é baixa por Covid-19 e Amorim mantém a dúvida como alinhará no ataque.

"É o único, mas também já não iria poder jogar. Como aconteceu na Luz, cria dúvida no adversário não saber quem pode jogar. Podemos alinhar com falso nove, ou com o Tiago Tomás", termina.

O Sporting recebe o Boavista em Alvalade neste sábado, às 20h30, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.