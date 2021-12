Prémios Stromp. Amorim, Palhinha, Pedro Gonçalves e Dário Essugo galardoados

O Sporting anunciou os vencedores dos Prémios Stromp, que destaca os atletas e dirigentes que se destacaram na temporada. Os prémios são decididos pelos membros do Grupo Stromp.

No futebol, João Palhinha e Pedro Gonçalves foram eleitos os futebolistas da temporada, enquanto que o central Gonçalo Inácio vence o prémio de revelação.

Dário Essugo, que recentemente tornou-se no mais jovem jogador de sempre do clube a jogar na Liga dos Campeões, vence o prémio referente à academia.

De resto, Rúben Amorim foi o treinador do ano e o presidente Frederico Varandas vence o prémio Dirigente.

O atleta do ano é o judoca Jorge Fonseca, enquanto que a atleta do ano é Patrícia Mamona.

Todos os vencedores

O Atleta do Ano - Jorge Fonseca (judo)

A Atleta do Ano - Patrícia Mamona (atletismo)

Futebolista - João Palhinha e Pedro Gonçalves (futebol)

Revelação - Gonçalo Inácio (futebol) e Zicky Té (futsal)

Academia - Dário Essugo (futebol)

Técnico do Ano - Rúben Amorim (futebol)

Coordenador(a) - Ana Sofia Reigoto (voleibol)

Especial Funcionário - José António (Área de Sócios)

Sócio - Carlos Alberto Sevilha (Núcleo SCP do Seixal)

Dedicação - Dolores Aveiro

Dirigente - Frederico Varandas

Especial Formação - Academia Sporting

Saudade - João Gomes Nunes e Carlos Coutinho