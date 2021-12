Felipe Lopes aprova renovação do Sporting com Neto

Em declarações a Bola Branca , o central brasileiro que no Nacional da Madeira foi colega de equipa do jogador do Sporting na sua estreia na I Liga, aprova a decisão dos dirigentes leoninos por ser um jogador que é influente na equipa.

O antigo colega de Neto, considera que o central do Sporting vive bem com as criticas que por vezes é alvo, por arriscar um pouco com a bola nos pés.

"O Neto já tem experiência para viver com as criticas. Por ter muita qualidade por vezes acaba por arriscar um pouco, o que faz com que ele se exponha, mas é um jogador muito experiente e que tem dado sempre a volta por cima nos momentos menos bons", conclui.

Felipe Lopes foi figura do Nacional em duas passagens. Representou o clube entre 2007 e 2012 e, numa segunda passagem, entre 2018 e 2020, antes de terminar carreira. Fez 177 jogos no clube madeirense.

O Sporting anunciou a renovação com Neto na quinta-feira, por mais uma época, até 2023. O central internacional português, de 33 anos, terminava contrato no final da época e podia assinar por um novo clube em janeiro, com vista à próxima temporada.

Neto está no Sporting desde o verão de 2019. Em três épocas, leva 63 jogos e conquistou um campeonato, uma Taça da Liga e uma Supertaça.