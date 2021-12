Coates tem alta no sábado e pode ser opção frente ao Boavista

Coates, capitão do Sporting, terá alta da infeção por Covid-19 no sábado, e poderá até ser opção no jogo frente ao Boavista.

A confirmação foi dada por Rúben Amorim, que deixa a decisão nas mãos do defesa uruguaio, que poderá ainda jogar frente aos axadrezados.

"Pelo que me disseram amanhã pode ter alta. Se chegar aqui amanhã, tendo alta, e me disser que está pronto para jogar, também pode ser opção. Não temos muitas opções e o Seba é mais do que um jogador para nós. Será opção", disse.

Coates testou positivo à Covid-19 antes do dérbi frente ao Benfica, tendo falhado os jogos frente às águias e Ajax, para a Liga dos Campeões.