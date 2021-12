Sporting prepara Boavista com as mesmas cinco baixas

O Sporting fez, esta quinta-feira, o primeiro treino em Portugal desde o jogo com o Ajax, na última jornada da Liga dos Campeões.

Rúben Amorim preparou a receção ao Boavista, a contar para a 14.ª jornada do campeonato, com as mesmas cinco baixas: Rúben Vinagre, Jovane Cabral, Zouhair Feddal e João Palhinha, por lesão, e Sebastián Coates, que continua isolado após ter testado positivo à Covid-19.

Os leões voltam a treinar na sexta-feira, às 10h30. Duas horas depois, Rúben Amorim faz a antevisão do encontro com o Boavista.

O Sporting-Boavista joga-se no sábado, às 20h30, em Alvalade. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.