"Não é o momento de Rúben Amorim sair do Sporting"

Carlos Fernandes, antigo companheiro de equipa de Rúben Amorim no Belenenses, considera que Rúben Amorim tomou a melhor decisão ao recusar a proposta do Leipzig e continuar no comando do Sporting.



O treinador do Sporting terá sido sondado para ser o novo treinador do Leipzig, mas nem sequer terá querido escutar a proposta que o 11.º classificado da Bundesliga tinha para lhe apresentar. Em entrevista a Bola Branca, Carlos Fernandes assinala que Rúben Amorim acertou na escolha, apesar do crédito que começa a ter no estrangeiro:

"Portugal está muito bem representado por excelentes treinadores a fazer belos trabalhos no estrangeiro. Se me perguntar se este é o momento do Rúben Amorim sair, vou dizer-lhe que, na minha opinião, não. Acho que ele um dia chegará a um bom projeto lá fora e terá o maior sucesso, mas, por agora, acho que seria melhor continuar a crescer no Sporting."

"[Rúben Amorim] é jovem e, em termos de gestão de carreira, faria sentido ele consolidar o projeto Sporting e depois, sim, abraçar outras coisas lá fora. Mas a opção é dele", refere o antigo colega do técnico.