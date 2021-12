Vitória de 88 dá o mote para nova noite épica em Amsterdão

5 de outubro de 1988: a última vez que o Sporting jogou em Amsterdão e com uma vitória, por 1-2, diante do Ajax. Jogava-se a primeira eliminatória da Taça UEFA e o conjunto português afastou a formação holandesa com um resultado agregado de 6-3.

Era o Sporting de Vítor Damas, Venâncio, Morato, Fernando Mendes, Silas, Douglas e Rui Maside, antigo avançado que marcou o segundo golo dos leões em Amsterdão. Uma vitória que pode servir de mote para o confronto desta terça-feira, na sexta e última jornada do grupo C da Liga dos Campeões, aponta o próprio, em entrevista a Bola Branca.

"Recordo uma enorme felicidade por marcar o segundo golo da equipa e contribuir, juntamente com os meus companheiros, para uma vitória histórica do Sporting em Amsterdão. O Ajax tinha uma super equipa e nós também tínhamos um plantel muito bom. Vencemos os dois jogos com o Ajax e seguimos em frente na Taça UEFA. Essa vitória em Amsterdão pode dar o mote para o jogo de hoje [esta terça-feira]. O Sporting está muito forte e, mesmo não precisando de ganhar, vai voltar a mostrar todo o seu valor", afiança Rui Maside.