Sporting perde em Amsterdão. Jogadores reagem

Essugo

“É um sentimento agridoce porque sempre ambicionei estrear-me, mas com uma vitória. Não conseguimos, mas uma foi boa aprendizagem. Tenho vindo a trabalhar e sonhava com este momento. Só me resta trabalhar mais porque na Liga dos Campeões tudo é diferente. Valeu pela aprendizagem, agora é olhar em frente e trabalhar mais. Daqui a uns anos vou olhar para trás e lembrar que me estreei na Champions com 16 anos… era um menino a sonhar.”

Tabata

"A minha obrigação enquanto jogador do Sporting é dar o melhor todos os dias e acho que só assim as coisas vão correr bem. Trocava o golo e assistência pela vitória, pois o mais importante é o Sporting estar bem e ganhar. Para mim, o momento da estreia foi importante. Sempre que o míster precisar, vou estar preparado seja para o que for. Jogámos sempre nos olhos do Ajax e não tivemos medo. É uma equipa já entrosada. Contra o Boavista vamos estar na máxima força"



Neto

"Ficam sensações mistas. Vínhamos de 12 vitórias seguidas e queríamos a 13.ª. O mister montou uma equipa para competir e ganhar, mas temos de valorizar o que foi ganho a nível de processo do Sporting. Todos aqui sabem que faz parte. É felicitar os miúdos que se estrearam numa competição europeia. Este é o caminho do Sporting. Como disse o mister, vamos ver como será este Sporting daqui a cinco anos. Começámos agora. Tínhamos a noção do que nos esperava e os detalhes do jogo não nos favoreceram. Serve para crescer nesta competição. Todas as equipas que defrontarmos daqui em diante serão equipas letais, por isso, é mais uma etapa de crescimento. Preferíamos sair com outro resultado, mas ficam boas sensações para o próximo jogo com o Boavista"



O Sporting perdeu 4-2 diante do Ajax, mas segue para os oitavos de final da Liga dos Campeões.

