Essugo, mais jovem leão na Liga dos Campeões

O Sporting entrou em campo, diante do Ajax, com a equipa mais jovem de sempre e bateu, por duas vezes, a marca do jogador mais jovem de sempre dos leões na Liga dos Campeões.

O detentor desse “título” era Simão Sabrosa, que se estreou na Champions com 17 anos e 11 meses.

Esta terça-feira, em Amsterdão, primeiro foi Gonçalo Esteves a bater a marca de Simão, ao entrar no onze inicial com 17 anos e 9 meses.

No entanto, nos minutos finais, com a entrada de Dário Essugo, o recorde caiu para 16 anos e 9 meses.