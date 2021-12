Um, dois, três. Amorim acredita que Porto e Benfica serão concorrentes com o Sporting na Champions

Rúben Amorim está convencido que FC Porto e Benfica se vão juntar ao Sporting nos oitavos de final da Liga dos Campeões e que, nesse sentido, esta seja uma edição da competição história para o futebol português.

Nunca três clubes nacionais estiveram simultâneo na fase a eliminar da competição. O Sporting parte para a jornada final da fase de grupos já com o passaporte na mão, depois de ter batido o Dortmund (3-1), na ronda anterior.

O FC Porto joga com o Atlético de Madrid e precisa de vencer para garantir automaticamente a qualificação. Um empate pode chegar, mas, nesse caso, o Milan não pode ganhar ao Liverpool. O Benfica precisa de vencer o Dínamo de Kiev e esperar que o Barcelona não ganhe ao Bayern Munique.

"Acredito que o Benfica tem todas as condições [para se apurar]. O apuramento seria o normal do Porto. Pela forma como a equipa está a jogar e pela experiência do seu treinador, penso que até é favorito a vencer. Desejo-lhes toda a sorte", diz o treinador do Sporting.

Esta terça-feira jogam FC Porto e Sporting frente a Atlético de Madrid e Ajax, respetivamente. O Benfica joga com o Dínamo de Kiev na quarta-feira. Início das partidas às 20h00, com relatos na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.