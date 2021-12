Sporting sem mais casos de jogadores positivos à Covid-19

Nenhum jogador do Sporting testou positivo à Covid-19 antes da viagem para Amesterdão, esta segunda-feira, segundo o "Record". Os leões vão defrontar o Ajax na última jornada do grupo C da Liga dos Campeões.

Sebastián Coates mantém-se, assim, como o único caso, entre o plantel, de infeção pelo novo coronavírus. O central internacional uruguaio encontra-se em isolamento e não viajou com o Sporting para a Holanda.

Feddal, Vinagre, Palhinha e Jovane, todos lesionados, são as outras baixas confirmadas para a visita do Sporting ao Ajax, duas equipas que já garantiram o apuramento para os oitavos de final da Champions.



O Ajax-Sporting joga-se na terça-feira, às 20h00, na Amsterdam ArenA. Relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.