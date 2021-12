Rúben Amorim vai testar miúdos do Sporting com o Ajax

Será um Sporting mais jovem, com caras diferentes do habitual, que se vai apresentar em Amesterdão, esta terça-feira, frente ao Ajax. O apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões está garantido e Rúben Amorim quer testar novas opções que, a qualquer momento, possam largar o estatuto de alternativas e assumir papel principal na equipa. "Temos alguns jogadores que queremos ver em ação nesta competição. Também temos alguns jogadores com amarelos e se um deles vir amarelo logo na 1.ª mão dos oitavos de final serão estes que terão de assumir. Temos grande responsabilidade, mas há jogos e momentos que nos dão oportunidade para ir mais além e para apostar no crescimento de jogadores do nosso plantel", explica o treinador, em conferência de imprensa.

"Todos os nossos jogadores têm de estar preparados para defrontar uma grande equipa nos oitavos de final. O campeonato é longo, temos tido algumas lesões, e todos têm de estar no mesmo patamar", acrescenta

Rúben Amorim garante, desde já, a titularidade de João Virgínia na baliza, lugar de Adán. O guarda-redes está em Alvalade, por empréstimo do Everton, e o Sporting "tem uma decisão para tomar no fim do ano". O treinador refere-se à opção de compra que os leões podem exercer e para isso "é preciso ver o Virgínia". Sem confirmar mais nomes, Rúben assegura, também que entre Gonçalo Esteves e Nazinho, um deles estará, igualmente, no 11. "Vamos estrear um miúdo na Liga dos Campeões, pelo menos um de certeza", sublinha. O central espanhol Marsà e Essugo também estão entre os convocados e podem ter estreia na Liga dos Campeões. Projeto é mais importante do que qualquer recorde Se vencer o Ajax, o Sporting somará a quarta vitória consecutiva numa competição europeia, algo que nunca aconteceu na história do clube. Rúben Amorim reforça, contudo, que relevante é o projeto e não o momento. "Vamos dar oportunidade a alguns jovens para terem oportunidade de serem titular na Liga dos Campeões. Temos um projeto a longo prazo", observa, fixando determinação e crença na vitória.