Daniel Bragança está a ser vítima de um "crime"

Rúben admite que se o Sporting jogasse com um meio-campo a três, Bragança poderia ter mais oportunidades. O jogador, por sua vez, diz que continuará a "aproveitar" cada uma dessas possibilidades.

É em sentido figurado, claro, mas Rúben Amorim assume que "é um 'crime' o Dani [Bragança] não ter mais minutos". O reconhecimento surge na véspera do jogo com o Ajax, para a Liga dos Campeões, em que o médio vai ser titular e em que o treinador vai testar jogadores menos utilizados num exame de alto nível.

"Tenho de continuar a trabalhar e aproveitar cada oportunidade para estar ao melhor nível", diz o médio, que falou antes do treinador, na conferência de imprensa realizada esta segunda-feira, em Amesterdão, antes do jogo com o Ajax.

Além de Bragança, o 11 do Sporting terá mais novidades, garante Rúben Amorim, a começar pela baliza, com João Virgínia a titular.