Treinador e rival. Jesus esteve nas duas vitórias do Sporting na Luz na última década

Jorge Jesus é protagonista das duas únicas vitórias do Sporting no Estádio da Luz, em jogos oficiais, na última década. Ambas para a Liga.

A 25 de outubro de 2015, era treinador do Sporting que gelou o rival lisboeta com um 0-3. Seis anos depois, ao comando do Benfica, provou da própria receita, na derrota frente ao Sporting desta sexta-feira, por 1-3.

São estas as duas únicas vitórias do Sporting na Luz nos últimos dez anos. Em 14 jogos - um para a Taça da Liga, dois para a Taça de Portugal e 11 para o campeonato - houve três empates e nove vitórias do Benfica.

Nestes 14 dérbis no Estádio da Luz, o Benfica marcou 25 golos (média de 1,79 golos por jogo) e o Sporting 19 (1,36). A maior vitória foi mesmo dos leões, em 2015/16. A maior diferença que o Benfica conseguiu, em casa, frente ao rival foi de dois golos, em 2010/11 e 2012/13, ambas por 2-0.

O jogo entre os dois rivais na Luz com mais golos teve lugar na jornada 33 do campeonato da temporada passada, quando o Benfica venceu por 4-3, já o Sporting se tinha sagrado, matematicamente, campeão nacional.

