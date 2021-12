Rúben Amorim. “Mérito aos jogadores, surpreendem todos os dias, incluindo o treinador”

O treinador do Sporting estava contente com o resultado na Luz (1-3) e deixou elogios aos seus jogadores.

“Foi uma adaptação constante e eu tive pouca influência. Estes rapazes continuam a surpreender toda a gente até o treinador”, disse Rúben Amorim.

O técnico dos leões começa por explicar que “o Benfica é muito forte na profundidade e com o Rafa entre-linhas, soubemos adaptar-nos bem e pressionar nas alturas certas. Defendemos um bocadinho mais baixo e saímos bem, com calma com bola”.

Amorim acrescenta que, na segunda parte, “com Yaremchuk já não podíamos defender tão baixo. Mérito aos jogadores, que surpreendem todos os dias, incluindo o treinador”.

O líder dos leões deixa, no entanto, desde já o aviso: “A atitude para o próximo jogo tem de ser igual”.

“O resultado dá mais ânimo, mas não muda nada. Ainda há muito campeonato e temos de continuar no mesmo caminho”, esclarece.

O Sporting venceu o Benfica por 3-1, na Luz, com golos de Sarabia, Paulinho e Matheus Nunes.