Sporting. Juventude Leonina não vai ao dérbi com o Benfica

A claque do Sporting Juventude Leonina anunciou que não vai estar, a título oficial, no dérbi entre Benfica e Sporting, de sexta-feira, a contar para a 13.ª jornada do campeonato.

"Desde a primeira hora que a Juventude Leonina se mostrou contra a lei do cartão do adepto, seguindo a mesma lógica, não podemos compactuar com o facto de termos de fornecer os dados pessoais a terceiros", explica a principal claque do Sporting, em comunicado no Facebook.



A Juve Leo sublinha que se algum dos seus membros pretender marcar presença não o deve fazer com adereços que identifiquem a claque: "Devem ir enquanto associados do Sporting Clube de Portugal."

O Benfica exige o fornecimento de dados pessoais em relação a quem estará ou não no recinto, medida já criticada pelo próprio Sporting. Às críticas, as águias responderam que os ingressos foram "disponibilizados exatamente nas mesmas condições legais oferecidas a todos os adversários" que esta época jogaram na Luz e aos próprios adeptos.



O Benfica-Sporting está marcado para sexta-feira, às 21h15, na Luz. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.