Rúben Amorim não vê vantagem em ter sido treinado por Jorge Jesus

Rúben Amorim não considera que o facto de ter sido treinado por Jorge Jesus lhe dê, e ao Sporting, vantagem para o dérbi para o Benfica.

"Trabalhei com ele, mas o tempo passou. O mister passou por vários clubes depois e de certeza que adaptou as suas ideias. Conheço a sua maneira de trabalhar, mas não mais do que isso. Os jogadores mudam e isso muda as características da equipa. Sei que ele quer muito ganhar, mas eu também", sublinhou o treinador do Sporting, esta quinta-feira, na conferência de imprensa de antevisão do dérbi da ronda 13 da I Liga.



De qualquer modo, Amorim salientou que o Sporting vai jogar com "uma grande equipa, com um treinador muito experiente que já leva um ano de trabalho" com o Benfica e que dispõe de "muitas soluções".

"É uma equipa contra outra grande equipa. Sabemos do nosso valor, conhecemos bem o adversário e queremos ganhar o jogo", frisou.

Favoritismo para o Benfica e uma aposta

O favoritismo, nas casas de apostas, é atribuído ao Benfica. Algo que, curiosamente, agrada a Rúben Amorim, que considera que o Sporting "está numa fase de elogios, mas funciona melhor ao contrário":

"Eles são favoritos, ainda bem. Se o dinheiro fosse meu, apostaria tudo no Sporting. A ganhar, não somos favoritos, esta equipa gosta disto assim."

O Benfica-Sporting está marcado para sexta-feira, às 21h15, na Luz. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.