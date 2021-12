Covid-19. Coates é o único infetado no Sporting

O central Coates é o único caso positivo de Covid-19 no plantel do Sporting, apurou a Renascença. Está confirmado a infeção do capitão do Sporting, que é a única baixa por Covid-19 para o clássico frente ao Benfica.

Depois do teste positivo do uruguaio, o plantel e estrutura técnica fizeram mais duas rondas de testes, uma de antigénio e outra PCR, tendo todos testado negativo.

Nesse sentido, Coates é a única baixa pelo novo coronavírus para Rúben Amorim, para além de Palhinha, Jovane Cabral e Rúben Vinagre, por lesão.

Coates vai cumprir 10 dias de isolamento e falha também os dois jogos seguintes ao dérbi, frente ao Ajax e Boavista.

O dérbi Benfica-Sporting realiza-se esta sexta-feira às 21h15 no Estádio da Luz, em Lisboa. A partida terá relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.